الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عبدالغفار": القضية السكانية أصبحت قضية "حياة كريمة"

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن القضية السكانية أصبحت قضية حياة كريمة، وهي القضية التي أصبحت الشاغل الرئيسي للمواطنين.

وأوضح عبدالغفار، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023- أن الحملات التوعوية التي ستتبعها الوزارة في توعية المواطنين بخطورة القضية السكانية والدور الذي يجب أن يقوم به كل فرد في الأسرة للحد من الزيادة السكانية، ستأخذ اتجاها مختلفا هذه الفترة، حيث سيتم توعية المواطنين بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال الحد من الزيادة السكانية. 

من جهته، قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إن التعليم وتمكين المرأة من أهم الأدوات التي يجب الاهتمام بها أثناء حل المشكلة السكانية.

وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان مؤتمر السكان السكان

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