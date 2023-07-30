"الإسكان": طرح محلات تجارية وصيدليات ووحدات إدارية للبيع فى مزاد بـ3 مدن جديدة
أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، المهندس خالد نايف عبدالعزيز، عن طرح 13 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (20م2: 68م2)، بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة للبيع في مزاد علني، مضيفًا أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الجهاز، وأن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 27/8/2023.
بدورها، قالت رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة المهندسة، جيهان عمار، إنه تم طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (18م2 : 101م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2: 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحة أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023.
من جانبه، قال رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، المهندس مصطفى هارب، إنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (33م2: 67م2) بالسوق التجارية بمنطقة الخدمات شمال المدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحًا أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 3/9/2023.
جدير بالذكر أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية بأجهزة المدن التي سيتم عقد المزادات بها.