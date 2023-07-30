غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية والإعدادية فى الوادى الجديد

ترأس المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المديرية منذ الصباح الباكر، لمتابعة أعمال امتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022_2023م بحضور جميع المعنيين بالمديرية والإدارات التعليمية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

واطمأن وكيل التعليم بالوادي الجديد على انتظام الطلاب بلجان سير الامتحانات ووصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان فى الوقت المحدد مع التزام الجميع بكل المسئوليات والمهام المكلفين بها، مشيرا إلى المتابعة الوقتية وعن كثب مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى وبما يضمن سير أعمال الإمتحانات بعيدا عن أى قلق أو توتر.

ووجه الشكر والتقدير لجميع المعنيين بغرف العمليات لحسن الأداء والدقة فى العمل.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني أمس السبت بجميع مراكز المحافظة وتم تجهيز 3 لجان لاستقبال الطلاب والمقرر عقد الامتحانات بها فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كل الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط.

وكشف وكيل التعليم عن اللجان التي تستقبل طلاب الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية كالتالي:-

_ لجنة مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية.

_ لجنة موط الثانوية الصناعية بنين.

_ لجنة مدرسة الصديق الصناعية بالفرافرة.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى التواصل اللحظى مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء امتحانات الدور الثاني لدبلومات المدارس الثانوية الفنية اليوم، بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 فى اللغة العربية والتربية الدينية لعدد (40626) طالبا وطالبة



وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تنتهي الامتحانات التحريرية يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2023، ويتم أداء الامتحانات العملية والمعملية يومياً عقب انتهاء الامتحانات التحريرية، على أن يتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.