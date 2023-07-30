رئيس مشروعات النواب يثمّن دعم الرئيس لقطاع المشروعات الصغيرة

ثمّن النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه ملف المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي جعل منها حقيقة واقعة لإيمانه بأهميتها فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف مرعي قائلا: «هذا القطاع يمثل نسبة تصل إلى حوالي أكثر من 80% من إجمالي النشاط الاقتصادي فى مصر، وكان من الضروري دعمه وتوفير البيئة المناسبة له للنمو ومن ثم دعم الاقتصاد القومي.. كما يعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلك لقدرته على توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة».

وأضاف أنه نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم من استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية وتأثيرها بالسلب على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع نسبة التضخم والركود، وهو ما دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة تقديم الدعم لهذا القطاع باعتباره وسيلة هامة للعمل على إحلال الواردات.

وأشار إلى أن الدستور أقر في المادة (28) بأن: "تولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله".

وأشار مرعي إلى أنه إيماناً من مجلس النواب بأهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد قام بدوره التشريعي وأصدر القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى دفع قطاع المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأكد مرعي أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره من القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتشكل تلك المشروعات عصب الاقتصادات المتقدمة والنامية لما تمتلكه من قدرة على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موجهًا خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأمر الذي جعل منها حقيقة واقعة.