وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد أمريكيًا جديدًا إلى ميناء الإسكندرية

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، عن وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة (وابتك) الأمريكية إلى ميناء الإسكندرية، وذلك بعدد 20 جرار سكة حديد جديدًا، لتصبح عدد الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الآن 150 جرارًا جديدًا من الشركة، والتي تم التعاقد معها أولًا على 110 جرارات جديدة تم وصولها وإدخالها الخدمة، ثم التعاقد على 100 جرار آخر وصل منها حتى الآن 40 جرارًا جديدًا.

وأوضح وزير النقل- في بيان، اليوم الأحد- أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنشئ ورشة جديدة بمنطقة "مهمشة"؛ لصيانة هذه النوعية من الجرارات مجهزة بأحدث الأجهزة؛ لإجراء الصيانة والعمرات للجرارت الحديثة، وذلك في إطار توطين صناعة النقل فى مصر ونقل الخبرة والتكنولوجيا للعناصر البشرية المصرية.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجرارات بهيئة السكك الحديدية بـ260 جرارًا جديدًا تشكل قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد، وستساهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية متطلبات مستخدمي السكك الحديدية، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، على أن يتم وصول باقي الجرارات تباعًا، ويتم تركيبها مع العربات الجديدة في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة.

ولفت الوزير إلى الاهتمام بتعظيم منظومة النقل؛ لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية، وتوفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها، نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، كما تساهم بشكل كبير فى قطاع نقل البضائع وتقليل التكلفة وزيادة حجم المنقول، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات وتنفيذ وزارة النقل خططها المجدولة.

يذكر أن هيئة السكك الحديدية تقوم بالتفتيش على الجرارات التي يتم تصنيعها بمعرفة لجان فنية متخصص مع خضوعها للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

