الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

افتتاح 15 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 15 مسجدًا يوم الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023، حتى تاريخه 50 مسجدًا منها 40 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله - عز وجل - مبنى ومعنى، وجاء مساجد الافتتاحات كالآتي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف قنا
1.  كلوتة – عزبة كلوتة –المراشدة - الوقف.

مديرية أوقاف الدقهلية
2.  الشهايبة – الربع – تمي الأمديد.

مديرية أوقاف البحيرة
3.  السلام محلة كيل – مركز أبو حمص.
4.  عزبة العمدة القبلية – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى.
5.  الكوم الأحمر – زاوية نعيم – أبو حمص.
6.  الرحمن – عزبة لاشين - الدلنجات.

مديرية أوقاف الفيوم
7.  أولاد فهمي – بعبش – طامية.
8.  الر حمة – كحك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق.

مديرية أوقاف كفر الشيخ
9.  الجديد – الورق – سيدي سالم شرق.
10.  الرحمن – قرية 18 الأبعادية - الحامول.

مديرية أوقاف الشرقية
11.  الرحمة – كفر النصيري – هربيط – أبو كبير.

مديرية أوقاف سوهاج
12.  التوحيد – نجع أبو رجل- مركز العسيرات.

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف السويس
1.  أبو الليف – حي السويس.

مديرية أوقاف قنا
2.  الرحمن – زليتم – نجع حمادي.

مديرية أوقاف كفر الشيخ
3.  النور – كفر دفرية –كفر الشيخ.

خطة وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف مساجد صيانة

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