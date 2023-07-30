الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يكشف تفاصيل المؤتمر العالمى للسكان والصحة يوم 5 سبتمبر المقبل

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية سيعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلي أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية سينعقد خلال الفترة من من  5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن للإعلان عن تفاصيل وأهداف المؤتمر، أن المؤتمر يأتي كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدًا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إلى أنه من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية، تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق، وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري، لجميع المواطنين على حد سواء.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، امتد أيضًا إلى تنظيم المؤتمر العالمي لـ«الصحة والسكان والتنمية» الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية وحضور الرئيس، لمناقشة وبحث قضايا السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان.
وتابع: المؤتمر سيكون نقطة فاصلة في خطط العمل بالقضية السكانية، ومن المتوقع أن تنتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري، من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

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