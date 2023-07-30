الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية على استحياء، مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، مدعومة بعمليات شراء استباقية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين على أسهم مختارة في السوق. 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.05%، ليصل إلى مستوى 17347 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.07%، ليصل إلى مستوى 3146 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.06%، ليصل إلى مستوى 20922 نقطة.

في الوقت الذي صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.3%، ليصل إلى مستوى 7278 نقطة.

وفي سياق متصل، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.37%، ليصل إلى مستوى 3529 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات الطفيفة للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 0.36% ليصل إلى مستوى 5189 نقطة.

صعدت اسهم و مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات الاسبوع اليوم الأحد عمليات شراء ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30

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