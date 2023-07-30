وكيل "صحة مطروح" يتابع الوضع الصحى لمصابى حادث طريق الإسكندرية

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوضع الصحي والخدمات المقدمة لمصابي حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل، الذي وقع صباح اليوم بطريق الإسكندرية مطروح، والذي أسفر عن 3 وفيات و37 مصابًا.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحادث أسفر عن وصول 34 مصابًا لقسم الطوارئ بمستشفى الضبعة المركزي، ووصول 3 إصابات أخرى لمستشفى رأس الحكمة المركزي، حيث تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وأخرى تحتاج لتدخل جراحي، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وأضاف وكيل صحة مطروح، أن الحادث أسفر أيضًا عن وفاة 3 أشخاص في موقع الحادث، وتم نقل حالتين إلى مستشفى الضبعة، وحالة إلى مستشفى رأس الحكمة، وجارٍ إنهاء الإجراءات.

وأشار الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، إلى أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات تعمل على قدمٍ وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء الأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى.