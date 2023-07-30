إصابة 8 مواطنين في حادثي تصادم بالشرقية

أصيب 8 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادثى تصادم نطاق مدينة العاشر من رمضان.

ووقع الحادث الأول إثر انقلاب سيارة ملاكى أمام مزلقان بدر خلف المركز الطبى العالمى، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين، بجروح وسحجات وإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المركز الطبي العالمي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وأصيب 4 مواطنين أخرين فى حادث تصادم سيارتين نقل مع ملاكى، ناحية كوبرى سيراميكا اتجاه الاسماعيلية، وتم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.