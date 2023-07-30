قمة السيسى وأبومازن تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت القمة المصرية - الفلسطينية التي ستعقد اليوم الأحد، بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، في مدينة العلمين، بالإضافة إلى بعض الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم.

فتحت عنوان قمة مصرية ـ فلسطينية خلال ساعات، قالت صحيفة الأهرام، وصل الرئيس الفلسطيني إلى مدينة العلمين بعد ظهر أمس، في زيارة رسمية لمصر، سيلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، الذي سيعقد اليوم.‬

ونقلت الصحيفة عن دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة قوله، إن زيارة الرئيس عباس لمصر هدفها تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع الرئيس السيسي تجاه العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.‬

وأوضح أن أبومازن سيعقد لقاء قمة مع الرئيس السيسي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين القيادتين المصرية والفلسطينية، بما يعمل على مواجهة التحديات أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967‬،‫ وعاصمتها القدس الشرقية.‬

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان «الحوار الوطني يناقش الحقوق السياسية اليوم»، قالت صحيفة الأهرام، يستأنف الحوار الوطني، اليوم، جلساته النقاشية في مقر المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وسط حضور كبير من ممثلي الأحزاب والمختصين في مجال السياسة والاقتصاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، اليوم، اجتماعًا، لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية. وتعقد لجنة المحليات اجتماعًا، لمناقشة قانون الإدارة المحلية، وكذلك لجنة النقابات والعمل الأهلي، لمناقشة حل تحديات العمل النقابي العمالي. بينما تعقد، الثلاثاء، لجنة العدالة الاجتماعية اجتماعها تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص».

وفيما يتعلق بملف التعليم، قالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان «نتيجة الثانوية العامة تصل مرحلة المراجعة النهائية»، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن نتيجة الثانوية العامة تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، وإعلان النتيجة رسميًا فور الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 9. 91% .. مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5. 0% من إجمالي عـدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان مصر تتسلم رئاسة "العربية لمؤسسات حقوق الإنسان"، قالت صحيفة المصري اليوم، تسلمت مصر الرئاسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، خلال انعقاد مؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة الـ20 بالقاهرة، تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس.. الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات».

وبحسب الصحيفة، فقد تسلمت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من قبل رئيس اللجنة الوطنية في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني، وقدمت الشكر لبوحبيني على الجهود التي تم بذلها خلال رئاسته للشبكة.

وبالانتقال إلى صحيفة الجمهورية، نجد أنها تقول تحت عنوان «تدريبات أمنية على تفكيك شبكات التهريب والاتجار بالبشر»، أعلنت وزارة الداخلية أمس عن استضافتها بمقر أكاديمية الشرطة دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة في سياق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل من الاتحاد الأوروبي للكوادر الأمنية بالوزارة.

وبحسب الصحيفة، فقد أشارت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على التطوير الدائم والمستمر للعاملين بها في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة، والتي من بينها جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات ذكرت صحيفة الجمهورية، أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت أن خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ورواد الأعمال، هي أهم أهداف الوزارة خاصة في ظل التوجه مؤخرًا نحو تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي بوجه عام، وولادة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي الجديدة تحت مظلة وزارة البيئة للبحث في الفرص الاستثمارية الواعدة، وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استعراض وزيرة البيئة تقريرًا حول آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية، حيث شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذي يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها.