الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار سابق للبنتاجون: نظام كييف دمّر محطة كاخوفسكايا بإيعاز من أمريكا

محطة كاخوفسكايا
محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

قال الخبير الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، وهو مستشار سابق للبنتاجون، في تغريدة على تويتر: إن قوات نظام كييف قامت بتدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بإيعاز من القيادة الأمريكية.

وأضاف الخبير وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي: "على الأرجح، تم تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بموافقة الولايات المتحدة. يقر الجميع طبعًا بأن الأوكرانيين فعلوا ذلك، وقيل لي إنه في الواقع تمت الموافقة على هذا القرار من قبل (نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة) فيكتوريا نولاند".

وأعلن رئيس حكومة منطقة خيرسون، أندريه ألكسيينكو، عن ارتفاع أعداد القتلى جراء كارثة محطة كاخوفسكايا الكهرومائية إلى 35 شخصًا، حسب "روسيا اليوم".

وكتب ألكسيينكو على قناة تليجرام: "لسوء الحظ ارتفع عدد القتلى إلى 35"، علمًا بأن عدد الوفيات المسجلة حتى يوم أمس كان 29 شخصًا.

وتعرضت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية للاستهداف من قبل قوات كييف، ما أدى لحدوث فيضان أغرق عشرات التجمعات السكنية في منطقة خيرسون، وتسبب في نزوح الآلاف من منازلهم، وسقوط ضحايا.

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