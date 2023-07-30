الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمين المساعد لمستقبل وطن: ندعم تطبيق القائمة المطلقة فى النظام الانتخابى

عصام هلال عفيفي الأمين
عصام هلال عفيفي الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن

وجه عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعوته لحوار الوطني، معقباً: "بجلوسنا مع بعض في الحوار الوطني اكتشفنا أن ساحات الاتفاق بيننا أصبحت كبيرة جدًا أكبر من مساحات الخلاف".

 

وأضاف عفيفي خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة cbc، أن هناك حالة من الثقة تولدت بين المشاركين في الحوار الوطني، سواء كانوا موالاة أو معارضة.

 

كما وجه رسالة تحية وتقدير لإدارة الحوار الوطني، من الأستاذ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، لما بذلوه من جهد خارق أتى بثماره من خلال الحالة الإيجابية التي أوجدها الحوار الوطني، حيث تعتبر حالة غير مسبوقة في السياسة المصرية.

 

وأكد الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يدعم تطبيق القائمة المطلقة في النظام الانتخابي. 

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