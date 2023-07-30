بوبو: أرغب فى اللعب لصالح الأهلى.. ولا أعلم سبب توقف المفاوضات

أكد محمد رضا بوبو، نجم فريق فيوتشر، أنه كان قريبا للغاية من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرا إلى أن الأمور في يد إدارة فيوتشر.

وقال بوبو في تصريحات تليفزيونية: "كنت قريبًا للغاية من الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن لا أعلم سبب توقف المفاوضات خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "إدارة فيوتشر بيدها الأمر خاصةً أن عقدي مستمر مع النادي".

وتابع: "بالتأكيد أرغب في اللعب للنادي الأهلي، الأهلي حلم لأي لاعب بكل تأكيد، خاصةً أنه النادي الأفضل في أفريقيا رفقة الزمالك، والمفاوضات جارية خلال الوقت الراهن من جانب عدد من أندية الدوري المصري للحصول على خدماتي".

واختتم: "فيوتشر هو من سيقرر النادي الذي سأنتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية".

واقترب بوبو من الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال هذا الصيف.