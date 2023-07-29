السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول تعليق من الفنان محمد أبوداود على تكريمه بالمهرجان القومى للمسرح

محمد أبوداود
محمد أبوداود

قال الفنان محمد أبوداود، إن مشواره بالمسرح ممتد من أكثر من 50 عامًا وعمل به كل شيء حتى أصبح واحدًا من رجالات المسرح المصري، وحتى وصوله للتكريم اليوم من بيته ومن المهرجان القومي للمسرح.

وأضاف خلال لقائه مع قناة "الحياة"، على هامش افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16، أن كل فنان خاصة عندما يكون رجل مسرح يكون سعيدًا بالتكريم في بيته، وأنه سعيد بذلك، مشيرًا إلى أنه متابع للمهرجان منذ بدايته وشارك في عدد من لجان التحكيم بالمهرجان.

اسم عادل إمام على أي شيء يضيف له كثيرًا

وتابع، أن اسم عادل إمام، على أي شيء يضيف له كثيرًا، مؤكدًا أنه شارك معه في العديد من الأعمال الفنية المتميزة في السينما وآخر مسرحية "بودي جارد"، عمل معه فيها على مدار 10 سنوات.

وأكد أنه سعيد لأنه يكرم في دورة تحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام.

محمد أبو داوود المهرجان القومي للمسرح عادل امام وصوله للتكريم لجان التحكيم

مواد متعلقة

دموع وبكاء صلاح عبدالله بعد تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح

منال سلامة: اختيار عادل إمام لدورة المهرجان القومى للمسرح موفق لتاريخه الحافل

بث مباشر.. حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح فى دورته السادسة عشرة

حصريًا على الحياة.. حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح المصرى "دورة الزعيم عادل إمام" الليلة

مواعيد عروض "بيت المسرح" المشاركة فى المهرجان القومى للمسرح

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة