أول تعليق من الفنان محمد أبوداود على تكريمه بالمهرجان القومى للمسرح

قال الفنان محمد أبوداود، إن مشواره بالمسرح ممتد من أكثر من 50 عامًا وعمل به كل شيء حتى أصبح واحدًا من رجالات المسرح المصري، وحتى وصوله للتكريم اليوم من بيته ومن المهرجان القومي للمسرح.

وأضاف خلال لقائه مع قناة "الحياة"، على هامش افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16، أن كل فنان خاصة عندما يكون رجل مسرح يكون سعيدًا بالتكريم في بيته، وأنه سعيد بذلك، مشيرًا إلى أنه متابع للمهرجان منذ بدايته وشارك في عدد من لجان التحكيم بالمهرجان.

اسم عادل إمام على أي شيء يضيف له كثيرًا

وتابع، أن اسم عادل إمام، على أي شيء يضيف له كثيرًا، مؤكدًا أنه شارك معه في العديد من الأعمال الفنية المتميزة في السينما وآخر مسرحية "بودي جارد"، عمل معه فيها على مدار 10 سنوات.

وأكد أنه سعيد لأنه يكرم في دورة تحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام.