وول ستريت جورنال: السعودية تستضيف مباحثات حول أوكرانيا بمشاركة 30 دولة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة في أغسطس المقبل، بمشاركة ممثلين عن ما يصل إلى 30 دولة، لكن دون مشاركة روسيا.

وذكرت الصحيفة، أن "المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، أوائل الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادرها: "تأمل واشنطن وأوروبا أن تؤدي المحادثات التي تستثني روسيا إلى دعم دولي لشروط السلام لصالح أوكرانيا، ويقول دبلوماسيون مشاركون في المناقشات إن ممثلين رفيعي المستوى من ما يصل إلى 30 دولة سيصلون إلى جدة يومي 5 و6 أغسطس".

وأشارت المصادر إلى أنه من بين الدول التي دعتها السعودية وأوكرانيا، إندونيسيا ومصر والمكسيك وشيلي وزامبيا.

وأكدت المصادر أن بريطانيا وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي أكدوا مشاركتهم.

وفقًا للصحيفة يأمل المسؤولون الأوكرانيون والغربيون أن تؤدي جهودهم إلى قمة سلام في وقت لاحق في عام 2023، حيث سيوقع قادة العالم على المبادئ المشتركة للتسوية.

كما يأملون في أن تشكل هذه المبادئ إطارًا للمفاوضات المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لصالح كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الاجتماع في جدة، ولم يصدر تعليق فوري من مجلس الأمن القومي.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الدبلوماسيين الغربيين قالوا إن السعودية اختيرت لاستضافة المحادثات جزئياً على أمل إقناع الصين بالمشاركة.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس خلال اجتماع مع القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا، في سان بطرسبورج، "قلنا دائما علنا ​​أننا مستعدون للمفاوضات"، مشيرًا إلى أنه في وقت سابق "تم الاتفاق بالفعل على مسودة معاهدة سلام".

وأضاف: "لكن بعد انسحاب قواتنا من قرب كييف - وطُلب منا القيام بذلك من أجل تهيئة الظروف لإبرام اتفاق نهائي، تخلت سلطات كييف عن جميع الاتفاقات السابقة".