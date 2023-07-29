مصرع وإصابة 3 فتيات في انقلاب سيارة ببني سويف

شهد طريق بني سويف الفيوم، حادث انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن مصرع فتاتين شقيقتين بينما أصيب صديقتهما، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابة للمستشفى بينما تم التحفظ على الجثتين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقد تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف اخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف الفيوم، أمام عزبة ابوسنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث تبين مصرع شقيقتان وإصابة صديقتهما بجروح وسحجات.