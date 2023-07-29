لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.. محافظ أسوان: التفتيش على المصادر البديلة وغلق لوحات الإعلانات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيتم إعلان جدول توقيتات انقطاع الكهرباء خلال الساعات القادمة، مشددا على حظر تشغيل المكيفات، وكذا تجنب تشغيل الإنارة فى فترات النهار فى المبانى الحكومية قدر الإمكان، فضلاً عن الرقابة على كل الجهات بنطاق المحافظة وتطبيق التوجيهات بكل حزم ودقة.

جاء ذلك على هامش عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا موسعا مع المحافظين بمقر الوزارة، وتناول تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن إجراءات مواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء، والذى جاء فى ظل الارتفاع الشديد للغاية فى درجات الحرارة، الذى واجهته مصر والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة.

وأشار أشرف عطية، إلى أنه سيتم التفتيش على منظومة المصادر البديلة كالمولدات فى الأماكن التى لا يمكن قطع التيار عنها فى المستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الحيوية والسياحية، علاوة على الالتزام بتحديد درجة حرارة المكيفات ٢٥ درجة فى أى مكان بما فى ذلك مولات القطاع الخاص، وهو الذى يتوازى مع التزام المنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الإستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء.

ووجه محافظ أسوان، بالغلق الكامل للوحات الإعلانات، ومراجعة كافة أعمدة الإنارة لتغلق فى الموعد المحدد، مع تشديد الرقابة على غلق المحال فى المواعيد التى تم تحديدها، والتنفيذ بحزم كامل على أن يستثنى النشاط السياحى وإخطار الوزارة بعدد المحاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق، وبالنسبة لقاعات المناسبات يكتفي بالإنارة داخل القاعة فقط.

فيما أعطى محافظ أسوان تعليماته للجهات التنفيذية بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بمنظومة الإنارة الذكية، وأيضا التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمولات التجارية الكبرى على 25 درجة ومنع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحلات الجديدة.