‎محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالشيوخ: مكاسب القمة الإفريقية الروسية كبيرة

‎قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن مكاسب مصر وأفريقيا من القمة الإفريقية الروسية الثانية المنعقدة فى بطرسبرج كبيرة وعديدة، وفى مقدمتها حل أزمة القمح والحبوب التى شهدت صعوبة فى الوصول لكثير من الدول حول العالم ومن ضمنها الدول الأفريقية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن ارتفاع أسعارها وأسعار النقل والشحن، وكان من النتائج المهمة للقمة، تعهد الرئيس الروسى بوتين بتعويض القارة الإفريقية عن النقص الناتج عن عدم وصول الحبوب الأوكرانية مع التعهد بتوريد كميات محددة من الحبوب مجانا لست دول أفريقية هى بوركينا فاسو وزيمبابوي، ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا، وفق برنامج الأمم المتحدة للغذاء

‎وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن سياسة الرئيس الخارجية مبنية على علاقات التوازن مع كل بلدان العالم ، و أن من أهم المكاسب التى حققتها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة الإفريقية الروسية الثانية ، دفع وتيرة الإنجاز فى المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، حيث أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنشاء أول مرافق الإنتاج الصناعى فى المنطقة الصناعية الروسية، والمخطط لها أن تكون نقطة إنطلاق للبضائع الروسية المصنعة فى مصر لكافة الدول الإفريقية ودول المنطقة

‎وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن المشروعات الصناعية الروسية والاستثمارات الروسية فى مصر وكذلك مشروعات الإنتاج المشترك تلقت دفعة كبيرة بعد القمة الإفريقية الروسية ، وفى مقدمة هذه المشروعات مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعلات السلمية الذى تتولى إنشاءه شركة روز أتوم عملاق الطاقة النوورية الروسي ، والمشروعات الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز فى الأراضى والبحار المصرية من خلال الشركات الروسية المتخصصة ، وكذلك الشركات الروسية الكبرى فى إنتاج السيارات بمصر

‎وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن إحدى المكتسبات التى حصلت عليها القارة الأفريقية من روسيا فى القمة الإفريقية الروسية الثانية ، الاتفاق على زيادة التبادل التجاري وتنويعه بين روسيا ودول القارة الإفريقية وفى مقدمتها الدولة المصرية ، وذلك من خلال التبادل التجارى بالعملات الوطنية لكل دولة مقابل الروبل الروسى بدلا من الخضوع للتعامل بالدولار الروسى ، الأمر الذى يوفر مرونة كبيرة للاقتصاديات المصرية والأفريقية فى التعاملات التجارية مع روسيا ويوسع من هذه التعاملات إلى مجالات عديدة متنوعة

‎وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن الاتفاق بين الدول الإفريقية وروسيا على تعزيز التعاون العسكرى لمواجهة ودحر الإرهاب ، يصب فى مصلحة كافة دول القارة ، كما سيؤكد المفهوم المصرى الشامل حول مكافحة الإرهاب والتطرف والذى سبق ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أكثر من محفل دولى والذى يؤكد مواجهة المجموعات الإرهابية وداعميهم بالسلاح والمال والتدريب والملاذات الآمنة ومن يوفر لهم الغطاء السياسى أو الشرعية



‎ولفت محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن شطب الديون الإفريقية بقيمة 23 مليار دولار وتخصيص 90 مليون دولار حزم معونات إضافية للدول الأفريقية الفقيرة ، تمثل أحد المكاسب المهمة للقمة الإفريقية الروسية ، بجانب العمل بقوة على دعم القطاع الصحى فى القارة الإفريقية من خلال إنشاء المعامل المركزية ومواجهة الأمراض والأوبئة ومساعدة الدول الإفريقية على إنتاج الأمصال واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وغيره من الفيروسات التى تسبب الجوائح والأوبئة

