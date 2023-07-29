نيويورك تايمز: أسوأ حرائق الغابات فى التاريخ الكندى لا تزال قائمة

أدى موسم الحرائق الذي حطم الرقم القياسي في كندا، إلى فرار عشرات الآلاف من السكان الأصليين من منازلهم والغابات المدمرة التي يعتمدون عليها في قوتهم.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها بعنوان "كندا تخربها النيران لم يدفع أحد ثمنًا أكثر من السكان الأصليين": "إن حرائق الغابات في كندا أجبرت آلاف السكان على النزوح؛ حيث في كيبيك الشمالية، عاد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منطقة كري نيشن إلى منازلهم مؤخرًا بعد إزالة الدخان، للإخلاء مرة أخرى بعد اندلاع الحرائق مرة أخرى بعد أيام".

ونقلت الصحيفة عن شاهدة قولها: "يتم إجلاؤنا للمرة الخامسة.. الدخان يزداد كثافة، يقولون إنها تبعد حوالي 10 كيلومترات.. إنه ينخفض كم من الوقت؟ ربما 20 دقيقة قبل أن يسقط حسنًا يا رفاق، يجب أن نذهب دعنا نذهب".

وأضافت: "في شهر يونيو في نيويورك، كان الجميع يرتدون أقنعة، وكان الأمر مروعًا كانت هذه هي نوعية الحياة بالنسبة لكري نيشن لمدة أربعة أسابيع، الآن تسبب ذلك في الكثير من الإزاحة، ما سبب كثيرًا من التوتر والقلق. نحن في الأساس لاجئو المناخ في هذه المنطقة. نحن نهرب باستمرار من خطر نشوب حريق أو تأثير الدخان. لم أر الكثير من الحرائق في كل مكان. الغابة جافة جدًا. لهذا السبب لدينا الكثير من الحرائق".

وتابعت: "هناك ستة حرائق هنا في الجوار، ونحن في منتصفها تمامًا، ونواجه صعوبة في التنفس. وربما يزداد سوءًا مع هذا الاحتباس الحراري".

في أوائل يوليو، تسببت حرائق الغابات العنيفة التي أججتها الظروف الجافة في شمال كيبيك في تدمير مساحات شاسعة من غابات التنوب، ودمرت الأكواخ والمخيمات السياحية.

كما قطعت أيضًا وسائل النقل إلى مجتمعات السكان الأصليين المعزولة عبر الطريق الممهد الوحيد في المنطقة، وهو طريق سريع يمتد لمسافة 370 ميلًا مع استقبال قليل أو معدوم.

قبل إصدار أوامر الإخلاء، واجه السكان الذين حاولوا المغادرة على طول طريق بيلي دايموند السريع، كما هو معروف الطريق، ألسنة اللهب والدخان الذي ألقى بظلام الليل بظلام دامس.

منذ مايو، تسببت مئات حرائق الغابات في جميع أنحاء كندا في حرق أكثر من 47000 ميل مربع من الغابات، وهي منطقة بحجم ولاية نيويورك، وتسببت في نزوح أكثر من 25000 من السكان الأصليين من كولومبيا البريطانية إلى نوفا سكوتيا، وفقًا لمسئولين حكوميين.

خسائر فادحة للسكان الأصليين

تسببت الحرائق في خسائر فادحة بشكل خاص في مجتمعات السكان الأصليين، لأنهم يعيشون على خط المواجهة للعديد من الحرائق، ويعتمدون على الغابات للحصول على الغذاء ومنازلهم في مناطق نائية لا تشكل أولوية لمكافحة الحرائق، نظرًا لقلة عدد سكانها وقلة المباني.

ودفعت إدارة خدمات السكان الأصليين في البلاد 55 مليون دولار حتى الآن للمجتمعات المتضررة من حرائق الغابات.

حرائق الغابات في كندا، التي يرتبط تواترها وشدتها بالتغير المناخي، سجلت أرقامًا قياسية لمساحة الأرض التي أحرقتها وأطلقت أعمدة دخان كثيفة في جميع أنحاء البلاد وإلى الولايات المتحدة.

اعتبارًا من يوم الجمعة، اشتعل أكثر من 1000 حريق في جميع أنحاء كندا، وخرج أكثر من 600 منها عن السيطرة، وفقًا لمركز حرائق الغابات الكندي المشترك بين الوكالات.

استمرت عمليات الإجلاء من السكان الأصليين التي أمر بها قادة المجتمع جنبًا إلى جنب مع المسئولين الحكوميين أسابيع، مع تفريق العائلات أحيانًا عبر مئات الأميال، وتنام في الفنادق وصالات الألعاب الرياضية.

اضطر الكثيرون إلى الفرار مرارًا وتكرارًا بالفعل، مع بقاء أكثر من شهر بقليل في موسم الحرائق في كندا.

تم افتتاح مأوى للطوارئ في روبرفال، كيبيك، في يونيو للأشخاص الذين أُجبروا على الفرار.