مديحة حمدي: نحتاج ميزانية كبيرة لاستعادة النهضة المسرحية

قالت الفنانة مديحة حمدي إنها فخورة بالدورة الـ 16 من مهرجان المسرح المصري التي انطلقت منذ قليل بدار الأوبرا المصرية، خاصة وأنها تحمل اسم أحد رواد المسرح العربي وهو الزعيم عادل إمام.

وأضافت “مديحة” خلال لقاءها على الريد كاربت أنهم يحتاجون ميزانية كبيرة لاستعادة نهضة المسرح من جديد مثل السابق، خاصة وأن معظم الفنانين المسرحيين يتعرضون لضغط كبير بسبب أجرهم القليل الذي يدفعهم بالتركيز على المسلسلات فقط.

وأكدت أن الصناعة في مصر قادرة على استعادة رونق المسرح من جديد وتوفير كافة الإمكانيات للنهوض به، لافتة أنها سعيدة بالجمهور الذي أصبح لديه وعي كبير بالمسرح وعروضه القيمة.

يذكر أن مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض أعلن عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان الكبير عادل إمام والتي ستنطلق "يوم 29 يوليو، وتستمر حتى 14 أغسطس".

ويتنافس في تلك المسابقة ( 37 ) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي ، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي : من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي (5) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض، كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص .



المهرجان القومي للمسرح المصري، يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.