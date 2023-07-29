مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع هال سيتي وديًا

شارك الدولي المصري مصطفى محمد في تعادل فريقه نانت الفرنسي مع هال سيتي الإنجليزي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وشارك مصطفى محمد بشكل أساسي في المباراة قبل أن يغادر بين شوطي اللقاء ويحل محله جاناجو.

وتقدم أوزان توفان لصالح هال سيتي في الدقيقة 60 قبل أن يدرك النيجيري موسيس سيمون التعادل في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

ويستعد نانت للموسم الجديد بمواجهة لوريان وكولن يومي 2 و5 أغسطس المقبل قبل أن يستهل موسمه الجديد بمواجهة تولوز يوم 13 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.