السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب في حادث قطار أمام مزلقان ببا جنوب بني سويف

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، في حادث قطار أمام مزلقان ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في حادث قطار بمركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.


ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وتبين من التحريات الأولية، مصرع «ربيع. ع. ح» ويقيم مركز مغاغة بمحافظة المنيا في حادث قطار بمدينة ببا، وحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وأخطرت جهات التحقيق في مركز ببا، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

اللواء أسامة حلمي بني سويف ببا جنوب بني سويف شرطة النجدة سيارة إسعاف

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