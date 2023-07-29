السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل اجتماع إدارة المصرى مع على ماهر وجهازه الفنى

علي ماهر وميمي عبد
علي ماهر وميمي عبد الرازق مع إدارة المصري

عقد مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في الحسيني أبوقمر، نائب رئيس النادي، وياسر يحيى ومحمد موسى عضوي المجلس اجتماعًا مع لاعبي الفريق، وذلك بحضور علي ماهر، المدير الفني للفريق وميمي عبدالرازق، المدير الفني السابق للفريق.

وخلال الاجتماع أكد مجلس المصري أن الفترة الحالية تستوجب إغلاق صفحة مباراة نهائي كأس الرابطة، والتركيز في مباراة دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والتي تجمع المصري بالفائز من مباراة الأهلي والداخلية، مع التأكيد على ضرورة بذل قصارى الجهد، خلال الفترة المقبلة التي ستشهد مزيدًا من التدعيمات للفريق خلال فترة إعداده للموسم الجديد.

ومن جانبه تحدث علي ماهر للاعبيه مؤكدًا أن الملعب مفتوح أمام جميع اللاعبين، فمن سيخوض التدريبات بقوة وينفذ كل تعليمات الجهاز الفني سيجد له مكانًا في قائمة الفريق .

مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد من اللاعبين يضمن تواجده بشكل أساسي إلا في حالة تنفيذه لكل تعليمات الجهاز ووصوله للمستوى الفني والبدني المؤهل لنيله شرف اللعب بقميص النادي المصري صاحب الجماهيرية الكبيرة.

وتمنى الدكتور ميمي عبدالرازق للاعبي الفريق التوفيق خلال الفترة المقبلة معربًا عن ثقته الكاملة في الجهاز الفني بقيادة علي ماهر واللاعبين في الظهور بمستوى مشرف يليق بالنادي المصري العريق.
وكان مجلس المصري قد أتم تعاقده مع علي ماهر لقيادة الفريق بالموسم الجديد والذي استقر على تشكيل جهازه المعاون والذي يضم كلًا من محمد عبدالكريم مدربًا عامًا، أمين عمر مدربًا مساعدًا، مصطفى فتحي مدربًا لحراسة المرمى، الدكتور محمود الشحات رئيسًا للجهاز الطبي، وائل رأفت معدًا بدنيًا، عبدالرحمن الزغبي محللًا للأداء.

المصرى البورسعيدى علي ماهر الجهاز الفني للمصري البورسعيدي كاس مصر

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