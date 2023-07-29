السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على ماهر يشيد بمجهودات الجهاز الفنى السابق للمصرى بقيادة ميمى عبدالرازق

علي ماهر مع مسئولي
علي ماهر مع مسئولي المصري

شهد مقر إقامة فريق النادي المصري بأحد فنادق برج العرب، عقد اجتماع بين علي ماهر المدير الفني للفريق والدكتور ميمي عبدالرازق، المدير الفني الأسبق بحضور الحسيني أبوقمر، نائب رئيس النادي وياسر يحيى ومحمد موسى عضوي مجلس إدارة النادي.

وخلال الاجتماع هنأ ميمي عبدالرازق علي ماهر بتوليه مهمة الإدارة الفنية للمصري متمنيًا له التوفيق في مسيرته المستقبلية.

من جانبه أشاد علي ماهر بحجم الجهد الذي بذله الجهاز الفني السابق بقيادة الدكتور ميمي عبدالرازق ونجاحه في قيادة الفريق لاحتلال المركز الخامس، وكذلك الوصول لنهائي كأس الرابطة، كما تناقشا في كافة المستجدات الخاصة بالفريق.

يذكر أن فريق المصري بدأ اليوم معسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا لخوض مباراة دور الثمانية من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها الخميس القادم والتي تجمعه بالفائز من مباراة الأهلي والداخلية.

علي ماهر ميمي عبد الرازق المصرى البورسعيدى مدرب المصري

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