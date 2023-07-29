السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: قطع الكهرباء عن بعض المدن التركية لزيادة الاستهلاك

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من إسطنبول، إن موجة حر شديدة شهدتها تركيا خلال الأيام الماضية، ولكن قلت اليوم درجة أو درجتين، مشيرًا إلى أنه يوجد مدن مازالت تشهد ارتفاعًا فوق المعدلات الموسمية من 40 إلى 45 درجة مثل أضنا وأنطاكيا وغيرهما.

 وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد انقطاع للتيار الكهربائي بهذه المدن بسبب استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء للاعتماد على مبردات الهواء بكثرة مما يؤدي لزيادة الأحمال على شبكة الكهرباء وتسبب في انقطاع كثير للكهرباء، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء ومتوقع ارتفاعها مجددًا مع ارتفاع أسعارالبترول.

انخفاض معدل المياه بالسدود

وكشف خلال المداخلة عن أن معدل المياه في السدود باسطنبول انخفض لأقل معدل منذ 7 سنوات وهناك تحذيرات من انقطاع المياه ويوجد طلب للمواطنين بترشيد استهلاك المياه. 

مراسل القاهرة الاخبارية تركيا الكهرباء انقطاع للتيار الكهربائي استهلاك ارتفاع أسعار الكهرباء انخفاض معدل المياه السدود

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