مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف سبب انقطاع التيار الكهربائى بشكل كامل بالعراق

كشفت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، عن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل مساء اليوم، مؤكدة أنه من الثانية عشرة ظهرًا بدأت انقطاعات التيار الكهربائي بعدة محافظات.

وقالت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن سبب تعطل الكهرباء هو حريق بإحدى محطات التحويلات بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي وصلت من 55 إلى 60 درجة مئوية، مؤكدة أنه توجد حالة استنفار كبرى لعودة التيار الكهربائي.

فتح تحقيقات موسعة في الواقعة للوقوف على أسبابها

وتابعت، أن بعض المحافظات عادت إليها الكهرباء وأخرى لا، مشيرة إلى أن العاصمة بغداد وبعض المحافظات ما زالت تعاني من انقطاع الكهرباء وسط حالة مناشدة من المواطنين بسرعة عودتها، مؤكدة أنه تم فتح تحقيقات موسعة في الواقعة للوقوف على أسبابها.