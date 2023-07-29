السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كامل الوزير: خطة إنشاء الممرات اللوجيستية تجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

جريدة الدستور

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن تطوير الموانئ في الوقت الحالى أصبح مرتبطًا بإنشاء موانئ جافة، وكذلك سكك حديد، وذلك ليصبح هناك تكامل بين كل المشروعات ليصبح هناك ممرًا لوجيستيًا.

وتابع وزير النقل خلال تسليم محطة ميناء السخنة، إن الهدف من إنشاء ممرات لوجيستية أن تصبح مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات فخطة مصر خطة شاملة، حيث تم الإعلان عنها منذ ٢٠٢١، منذ البدء فى تطوير ميناء الإسكندرية، وما نقوم به فى الوقت الحالى استكمالًا لتلكم الخطة الكبيرة، لتصبح مصر قادرة على دخول دخل الترانزيت أكبر من دخل السياحة.

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