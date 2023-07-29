جوارديولا: السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات

أبدى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، رأيه في ميركاتو الدوري السعودي حتى الآن.

وقال: "السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات، قبل عدة أشهر كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى السعودية، وأعتقد أنه سينتقل المزيد من اللاعبين في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه، رياض تلقى عرضًا خياليًا، ولهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه".

وأضاف: "السعودية تريد تأسيس بطولة دوري قوي، وحتى الآن ناجحة في ذلك، وفي الوقت الحالي، لا نعرف إلى متى يمكن للسعودية الحفاظ على ذلك، لكن الشعور أن الأمر سيستمر لفترة، اللاعبون يريدون خوض هذه التجربة للعب في هذا الدوري، وهم قادرون على ذلك".

وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للعديد من اللاعبين منذ انتقال رونالدو إلى النصر في يناير، حيث انضم كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، إلى الاتحاد بطل الدوري، وجوردان هندرسون قائد ليفربول إلى الاتفاق.

ويستهل السيتي الموسم الجديد بمواجهة أرسنال على لقب درع الخيرية في السادس من أغسطس.