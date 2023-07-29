السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ما هو دور النباتات والأعشاب في تحسين الصحة وعلاج الأمراض؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترجع طرق العلاج المستندة إلى النباتات والأعشاب إلى آلاف السنين، حيث تمتد جذورها في مختلف الثقافات حول العالم، فإن استخدام الأعشاب والنباتات في العلاج يعتبر تقليديا وفعالا في تحسين الصحة وعلاج الأمراض.

تحتوي النباتات والأعشاب على مجموعة واسعة من المركبات النشطة مثل "الفيتوكيماويات" والمركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والعديد من العناصر الغذائية المفيدة، ولقد استخدم البشر الأعشاب في العلاج لعدد لا يحصى من الأمراض والحالات الصحية المختلفة، ففي السطور التالية قدم الخبراء بموقع " National Institutes of Health" أشهر العلاجات التي تعتمد على الأعشاب والنباتات.

الشاي الأخضر: 
يعتبر الشاي الأخضر مصدرا غنيا بالمركبات المضادة للأكسدة، حيث يشتهر بقدرته على تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم وتحسين وظائف المناعة.

الكركم: 
يحتوي الكركم على مركب فعال يسمى الكركمين، والذي يعتبر مضادا للأكسدة ومضادا للالتهابات، حيث يستخدم الكركم في علاج الالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل والأمراض الالتهابية الأخرى.

الألوفيرا: 
تعتبر الألوفيرا نباتا طبيا معروفا بخصائصه المضادة للالتهابات والترطيب، حيث يتم استخدام جل الألوفيرا لعلاج الحروق والجروح الجلدية السطحية وحب الشباب.

الزنجبيل: 
يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي تساهم في تخفيف الغثيان والقيء، كما يمتلك الزنجبيل خواص مضادة للألم وقد تساهم في تخفيف آلام التهاب المفاصل.

عشبه البابونج: 
يستخدم البابونج على نطاق واسع في تهدئة الأعصاب وتحسين النوم وتخفيف القلق، حيث يمكن تناوله كشاي أو استخدامه كزيت أساسي للاسترخاء.

لا يمكن تجاهل دور النباتات والأعشاب في تحسين الصحة والعلاج، ومع ذلك ينبغي التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام أي علاج بالأعشاب، خاصة إذا كنت تعاني من حالة صحية خطيرة أو تتناول أدوية أخرى، فعلى الرغم من فوائدها المحتملة، قد تكون هناك تفاعلات محتملة مع الأدوية أو آثار جانبية غير مرغوب فيها.

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