رمضان عبدالمعز: المؤمن دائمًا حسن الظن بالله ومتفائل به

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إنه طالما كان هناك كرب فسيكون هناك فرج، والنصر يكون مع الصبر، مؤكدًا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال "إن النصر مع الصبر"، كما قال الله تعالى: "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن من يسوّد الدنيا في وجه أحد فهو صاحب قلب أسود، لأن المؤمن دائمًا حسن الظن بالله ومتفائل لأن الفاعل الحقيقي في هذا الكون هو الله "وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ".

فرج الله يأتي في الوقت الذي يحدده الله

وتابع، أن رزق الله يأتي من حيث لا تحتسب، بدليل قوله تعالى "وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ"، مؤكدًا أن فرج الله يأتي في الوقت الذي يحدده الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال "وإن الفرج مع الكرب"، أي أن الكرب عند نزوله يكون معه الفرج.