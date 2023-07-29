استرداد 204 أفدنة أملاك دولة وإزالة 16 حالة تعد ومخالفات بناء بالمنيا
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بدون ترخيص وتمكنت من استرداد 204 أفدنة أملاك دولة وإزالة 16 حالة تعد ومخالفات بناء.
أعلن اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت اليوم من استرداد ٢٠٤ أفدنة بالظهير الصحراوى لمدينة المنيا بطوخ الخيل بحضور محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة، ومصطفى الشريف رئيس القرية، والدكتور محمود شعيب مدير أملاك الدولة، ومسئولى أملاك الدولة بالقرية ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية من جهود للحفاظ على أملاك الدولة (حق الشعب).
وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من إزالة 15 حالة تعدى زراعة وبدون ترخيص بقرى ( تلة _ نزلة حسين _ دمشير _ حى جنوب المدينة_حى غرب المدينة) على مساحة ١٧٠٠متر وذلك خلال عدد من الحملات اليوم.
كما تمكن حي وسط المدينة برئاسة محمد عبد العظيم والعاملين بالتنظيم بالحي، من إزالة سقف خشب مخالف بدون ترخيص بحى وسط المدينة عبارة عن خشب ولوح مغطى بطبقة من الإسمنت وتمت إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.