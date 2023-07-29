بوتين: افتتاح سفارة روسية في بوركينا فاسو سيعطي دفعة لتكثيف التعاون بين البلدين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ثقته بأن قرار فتح سفارة روسية في واغادوغو سيعطي دفعة لتنمية التعاون بين الدولتين، فيما أعرب الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، تأييده للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبان، السبت، في سان بطرسبورج، حسبما أوردت وكالة نوفوستي الروسية.

وقال الرئيس بوتين: "تم اتخاذ قرار باستئناف نشاط السفارة الروسية في بوركينا فاسو التي أغلقت عام 1992، وأنا واثق من أن عمل السفارة الروسية سيعطي دفعة إضافية قوية لتطوير علاقاتنا الثنائية".

ندعم العملية العسكرية الروسية

من جهته، قال إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، إن شعب بلاده يؤيد قيام روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف تراوري: "تقوم روسيا في الوقت الحالي بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة.. كونوا على ثقة من أن شعبنا يؤيدكم.. نحن نؤيد حكومتكم".

وفي وقت سابق، أكد تراوري خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي- الإفريقي، أن الشعوب الإفريقية منسية في الكتب والأفلام والتاريخ، شاكرا لروسيا تذكرها دائما دور الشعوب الإفريقية.

ودعا تراوري قادة الدول الإفريقية إلى ألا يكونوا دمية في أيدي الإمبرياليين والمستعمرين، كما شدد على ضرورة أن نضمن الاكتفاء الذاتي لشعوبنا ودولنا، وأن نضمن الأمن الغذائي، مؤكدا أن تلك هي أولويتنا.

وأكد تراوري ضرورة "احترام شعوبنا التي تناضل ضد الاستعمار، فيما قال بوتين في الجلسة نفسها، إن سبب الوضع غير المستقر في العديد من مناطق إفريقيا، يعود إلى إرث الحقبة الاستعمارية.

وشدد بوتين على أن النزاعات العرقية والإثنية، لا تزال مستمرة ولم يتم حلها في العديد من المناطق الإفريقية، وعلى أن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة لا تزال باقية ومستمرة.

وقال: "هذا بالطبع، هو إرث ثقيل من الحقبة الاستعمارية، حيث ساد مفهوم - فرق تسد الذي اتبعته الدول الغربية في إفريقيا".

ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الأفريقية الذين حضروا القمة في سان بطرسبورج، ومن المقرر إجراء محادثات مع قادة جنوب أفريقيا وغينيا بيساو ومالي والكونغو.