ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى 2.643 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، ارتفاعًا جديدًا لتسجل 2.643 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، خلال التعاملات اليوم السبت، وسط توقع باستمرار الارتفاع بفعل ارتفاع درجات الحرارة لدرجات قياسية غير مسبوقة.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي 2.643 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وعلى صعيد آخر قد تستمر درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الأسابيع المقبلة في زيادة الاستهلاك ونشاط التصدير للغاز الطبيعي، والذي سيكون صعوديًا بالنسبة لسعره، ومع ذلك فإن النفور من المخاطرة الناجم عن احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في سبتمبر قد يُبقي مكاسب السلع محدودة.

وتتصاعد التوقعات بأن يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي إلى 107 مليارات قدم مكعب في اليوم بحلول ديسمبر المقبل، وذلك بانخفاض بمقدار 2.1 مليار قدم مكعب في اليوم مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الجاف 102.6 مليار قدم مكعب في اليوم في الفترة من يوليو الجاري وحتى نهاية ديسمبر 2023، وتسير مكاسب الأسعار في أوروبا جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الوقود في آسيا، حيث تتنافس المنطقتان على الغاز الطبيعي المسال المتاح.

وفي سياق منفصل بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع جولى سيركويرا، مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لشئون العلاقات الدولية والوفد المرافق لها سبل دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وزيادتها خاصة فى مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتوفير الخبرات والتكنولوجيات الحديثة المتخصصة فى تنفيذ جهود التقاط وتخزين الكربون وخفض انبعاثات الميثان.

وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول يتطلع للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التى تقدمها المعامل الأمريكية لشركائها فى مبادرة "صفر انبعاثات"، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بالمعاهدات الدولية المختلفة التى تستهدف الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول ينفذ حاليًا عدة مشروعات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل المختلفة بالتعاون مع الشركات الأجنبية ومنها عدة شركات أمريكية، لافتًا إلى أن القطاع يستهدف التوسع في نشاط تموين الطائرات بالوقود النظيف وإنتاجه في مصر.