تقرير: تشيلسى يتوصل إلى اتفاق لضم لاعب وسط رين الفرنسى

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية اليوم السبت، عن أن نادي تشيلسي الإنجليزي توصل لاتفاق مع نظيره رين الفرنسي لضم لاعب الوسط الشاب ليسلي أوجوشوكو.

وقال التقرير إن تشيلسي توصل لاتفاق مع رين على ضم صاحب الـ 19 عامًا مقابل 27 مليون يورو، وسيجرى اللاعب الكشوفات الطبية خلال 24 ساعة.

وأوضح: إدارة البلوز بالتنسيق مع المدرب ماوريسيو بوكيتينيو لم يحسموا بعد بقاء اللاعب بعد ضمه رسميًا أو إعارته هذا الموسم.

ويأتي ذلك على خلفية رفض برايتون ألبيون عرضًا جديدًا من البلوز لضم الكولومبي موسيس كايسيدو.

وشارك أوجوشوكو الموسم الماضي في 35 لقاءً مع رين وصنع هدفًا وحيدًا.