رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليات فرع طنطا

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، سير امتحانات الدراسات العليا بكليات فرع جامعة الأزهر بطنطا، وذلك في إطار متابعته المستمرة لجميع قطاعات فرع جامعة الأزهر بمختلف محافظات الجمهورية؛ للوقوف على سير وانتظام العمل بها.

وخلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، تابع رئيس الجامعة سير وانتظام العمل داخل لجان الامتحانات في مختلف القطاعات: "أصول الدين- اللغة العربية- الشريعة والقانون" وتأكد من وجود أساتذة المادة خلال فترة الامتحانات، بجانب ذلك تابع رئيس الجامعة وجود الإشراف الطبي على مدار فترة الامتحان.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، والدكتور أحمد أبو شنب، عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، والدكتور عبدالفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم الأسبق.