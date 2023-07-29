السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": 19 من ذوى القدرات الخاصة يتنافسون على 5 جوائز قيمتها مليون ونصف المليون

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء المشاركين من ذوي الهمم لمن يحق لهم دخول الاختبار الشفوي المركزي المؤهل للمسابقة العالمية للقرآن الكريم حفظًا وفهمًا لمعانيه ومقاصده العامة.

وأكدت الأوقاف في بيانها اليوم، السبت، أن من يحق لهم الدخول في الاختبار الشفوي من ذوي الهمم، شرط ألا يزيد أعمارهم علي 30 عامًا، وذلك يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بمسجد الرحمة بجوار مقر ديوان عام الوزارة بباب اللوق.

وأوضحت الأوقاف، أن الجوائز الخمس، تتوزع على النحو التالي: 
الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه .
الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه .
الجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه .
الجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه .
الجائزة الخامسة : 200 ألف جنيه .
 

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء 16 من الناشئة تحت 12 سنة يتنافسون على جوائز قدرها مليون ومائة وخمسون ألف جنيه، ممن يحق لهم دخول الاختبار الشفوي المركزي المؤهل للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم من المشاركين في الفرع الثالث: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، بمسجد الرحمة بجوار مقر ديوان عام الوزارة بباب اللوق علمًا بأن الجوائز هي:
الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية : 300 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة : 200 ألف جنيه.
الجائزة الرابعة : 150 ألف جنيه .
الجائزة الخامسة : 100 ألف جنيه .
 

وزارة الأوقاف ذوي الهمم الاختبار الشفوي القرآن الكريم

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