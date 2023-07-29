السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف وعلاج بالمجان لـ2491 مواطنًا بمنشأة أبوعمر فى الشرقية

الكشف الطبى
الكشف الطبى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ2491 مواطنا من أهالي مدينة منشأة أبوعمر، تنفيذا لمبادرة "100 يوم صحة" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء المدينة.

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن القافلة الطبية العلاجية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي المدينة بالمجان وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 27 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضاف أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل (الجراحة العامة- القلب والأوعية الدموية- العظام- النساء والتوليد- جلدية وتناسلية- تنظيم أسرة- الرمد- أنف وأذن وحنجرة- المسالك البولية- الأسنان)، بالإضافة لتخصيص عيادتين للباطنة والأطفال وإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2491 مريضا من أهالي المدينة.

أطلقها الرئيس التحاليل والفحوصات التخصصات الطبية الجراحة العامة الأطفال

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة البحيرة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

بالدرجات.. نتيجة الثانوية العامة الدور الأول

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة