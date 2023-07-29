كشف وعلاج بالمجان لـ2491 مواطنًا بمنشأة أبوعمر فى الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ2491 مواطنا من أهالي مدينة منشأة أبوعمر، تنفيذا لمبادرة "100 يوم صحة" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء المدينة.

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن القافلة الطبية العلاجية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي المدينة بالمجان وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 27 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضاف أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل (الجراحة العامة- القلب والأوعية الدموية- العظام- النساء والتوليد- جلدية وتناسلية- تنظيم أسرة- الرمد- أنف وأذن وحنجرة- المسالك البولية- الأسنان)، بالإضافة لتخصيص عيادتين للباطنة والأطفال وإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2491 مريضا من أهالي المدينة.