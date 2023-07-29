السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 200 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية من شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها وسط طقس شديد الحرارة وتمكنت من رفع 200 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة بالوحدات المحلية بقرى دمشير والبرجاية وبنى محمد سلطان ونزلة حسين، وصفط الخمار وتلة وحى غرب وشمال وحى وسط تمكنت اليوم من تنفيذ حملات مكثفة لأعمال النظافة رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أنهم استمروا في تكثيف الجهود لتوفير بيئة صحية، ومن خلال الحملة تم رفع ما يقرب من ٢٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع قرى المركز والتوابع وشوارع وأورقة أحياء المدينة (حي وسط وحي غرب وحي شمال)، ونقلها للأماكن المخصصة لها بالظهير الصحراوي، حفاظا على مظهر وجمال المدينة وتوفير بيئة صحية. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الحملات جاءت تحت إشراف محمود أبو كريشة، ومحمد عادل، وعماد محمود، وإكرام محمد، وهبة سيد نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحلية بالقري والأحياء وقسم البيئة محمود حسين، ومحمد عبد العظيم، ومحمد صابر، ومحمد جابر، ومصطفى الشريف، وحمادة جمعة، وآمال محمد، والدكتورة انتصار أحمد، والدكتور الحسيني شادى، والحسينى خلاف، وأشرف فرغلى.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لكل الأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار الأمراض، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والأحياء بمتابعة أعمال النظافة بالقرى والأحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم كل الخدمات الصحية لهم، مشيرا إلى أن حملات النظافة تتم على مدار اليوم.

 

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المنيا رفع 200 طن مخلفات حملات نظافة مكثفة أحياء وقري المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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