وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالسويس الجديدة

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ضرورة الاهتمام بأعمال البنية الأساسية بمدينة السويس الجديدة، وكذا الاهتمام بمشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موجها بضرورة وضع المنطقة الصناعية على أجندة الاهتمام، وتذليل أى عقبات وتيسير الإجراءات.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، اليوم السبت، مع رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة المهندسة أسماء مخلوف، سير العمل بالمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان بالمدينة للوقوف على نسب الإنجاز للأعمال الجاري تنفيذها، وتذليل أي عقبات، إن وجدت.

من جهتها، قالت المهندسة أسماء مخلوف "إن نسبة الإنجاز في القطاع السكني بمشروع المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بإجمالي 86 عمارة بلغت 62%، وفي قطاع البنية التحتية بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه 32%، وقطاع الصرف 74%، وفي قطاع الطرق 65%".

وأوضحت أن نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ عدد 8 محال بالسوق التجارية حوالي 78%، ومشروع تنفيذ الحضانة 5% بمنطقة الخدمات، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة مراعاة كل معايير الجودة والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، واتخاذ جميع إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

وأكدت أن معدلات التنفيذ للمشروعات تُعد ترجمة فعلية للمجهود والمتابعة والتقييم المستمر للانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد وبالشكل المطلوب، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات وزير الإسكان بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف أعمال إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر 900 مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها، والمنطقة الحرة بطول 4500 متر والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق "السويس/ العين السخنة" والطريق الدائري.

وتابعت أعمال تركيب مواسير المياه للخط المذكور، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر بالكامل وطبقة الإحلال، ويجري إنهاء تركيب 2,5 كم من إجمالي 4,5 كم، مؤكدة ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد و بالمواصفات المحددة لما يمثله خط مياه قطر الـ900 مم من مصدر حيوي لمياه الشرب للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 55,6%.