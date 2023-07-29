السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر السعودى يضم ساديو مانى لمدة ثلاث سنوات

ساديو ماني
ساديو ماني

بات النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ الألماني، على أعتاب الانضمام لصفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "النصر يصل إلى اتفاق نهائي مع بايرن ميونخ ولاعبه السنغالي ساديو ماني حول الانتقال إلى النادي السعودي في عقد يمتد ثلاثة أعوام".

وكان نادي بايرن ميونخ، قد أعلن، اليوم، رسميًا، عن أن لاعبه ساديو ماني، سيكون خارج قائمة فريقه في مباراته الودية أمام كاوازاكي فرونتال الياباني، التي تقام ظهر اليوم، وذلك بعد دخوله في مفاوضات بشأن انتقال محتمل لنادٍ آخر.

ووفقًا لما أكدته تقارير إعلامية، فإن ماني سينضم لصفوف النصر في صفقة ستتكلف 37 مليون يورو وبراتب يقدر بـ40 مليون يورو سنويًا بعد موسم واحد فقط أمضاه مع النادي الألماني.

وسيكون ساديو ماني، رابع الصفقات الصيفية للنصر السعودي، على صعيد الأجانب، بعد التعاقد مع كل من مارسيلو بروزوفيتش، لاعب إنتر الإيطالي السابق، والبرازيلي أليكس تيليس، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، والإيفواري سيكو فوفانا، اللاعب السابق للانس الفرنسي.

وسيلتحق ماني ببعثة النصر في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعدما تم قيده في قائمة الفريق، ليشارك بداية من المباراة المقبلة أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

ساديو مانى بايرن ميونيخ النصر النصر السعودي كاوازاكي فرونتال الياباني

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