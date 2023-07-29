السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة سوهاج الجديدة.. صرح تعليمى يضم 70 ألف طالب بتكلفة 2.7 مليار جنيه

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول جامعة سوهاج الجديدة، وجاءت أبرز المعلومات كالتالي: 

معلومات عن جامعة سوهاج الجديدة:

- 2.7 مليار جنيه تكلفة الحرم الجامعي للجامعة بمنطقة الكوامل.

- الجامعة على مساحة 1000 فدان و750 فدانًا للمباني و250 فدانًا مساحات خضراء.

- تكلفة الإنشاءات الجديدة للمقر الجديد مليار و675 مليون جنيه.

- الجامعة تضم مركزًا دوليًا للمؤتمرات بتكلفة 80 مليون جنيه على مساحة 1400 متر.

- يدرس بالجامعة 70 ألف طالب، وتضم 3 آلاف عضو هيئة تدريس، و6 آلاف موظف وعامل.

جامعة سوهاج الجديدة قدرها تكلفة سوهاج تعرف

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