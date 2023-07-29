جامعة سوهاج الجديدة.. صرح تعليمى يضم 70 ألف طالب بتكلفة 2.7 مليار جنيه

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول جامعة سوهاج الجديدة، وجاءت أبرز المعلومات كالتالي:

معلومات عن جامعة سوهاج الجديدة:

- 2.7 مليار جنيه تكلفة الحرم الجامعي للجامعة بمنطقة الكوامل.

- الجامعة على مساحة 1000 فدان و750 فدانًا للمباني و250 فدانًا مساحات خضراء.

- تكلفة الإنشاءات الجديدة للمقر الجديد مليار و675 مليون جنيه.

- الجامعة تضم مركزًا دوليًا للمؤتمرات بتكلفة 80 مليون جنيه على مساحة 1400 متر.

- يدرس بالجامعة 70 ألف طالب، وتضم 3 آلاف عضو هيئة تدريس، و6 آلاف موظف وعامل.