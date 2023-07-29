قطع المياه عن قريتى "الحواويش" و"الديابات" بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن قطع المياه عن قريتى الحواويش والديابات وطريق الخلوة بمركز أخميم السبت الموافق 29 يوليو 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة مساءً حتى السادسة من صباح الأحد الموافق 30 من نفس الشهر ولمدة 6 ساعات. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشيرًا إلى أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة والإصلاح لخط مياه 400 ملى بطريق الحواويش.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول "HCWW 125" أو إرسال الشكوى على موقع الشـركة الإلكترونى. www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.