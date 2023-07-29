إزالة 41 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية فى 5 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين أجهزة الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة وإشراف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

ففي مركز ومدينة المنيا، قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية كثفت من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء، حيث تمت إزالة 20 حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرى نزلة حسين وبني أحمد الغربية، ودمشير، وتلة، والبرجاية، وطوخ الخيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أزالت 16 حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية وبناء مخالف، منها حالتا بناء مخالف وفك شدتين خشبيتين، وتشميع 3 منازل مخالفة بحي غرب المدينة، وإيقاف صبة خرسانية في المهد بحي شرق، و4 حالات تعدٍ على أرض زراعية خارج الحيّز العمراني بقرية بني علي، و4 حالات بقرية الحسينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات والمخالفات ومرتكبيها.

وفي مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، قال الدكتور سعيد محمد، رئيس المركز والمدينة، إنه تم إيقاف حالتيّ صبة خرسانية بحي جنوب وشمال المدينة.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال، حالة تعدٍ بالبناء داخل الحيز العمراني بحي غرب، وفك شدة خشبية بعزبة نخلة التابعة لمجلس قروي منبال، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، بإزالة وفك شدة خشبية بقرية سفاى التابعة للمركز.

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا