السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 41 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية فى 5 مراكز بالمنيا

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين أجهزة الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة وإشراف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

ففي مركز ومدينة المنيا، قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية كثفت من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء، حيث تمت إزالة 20 حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرى نزلة حسين وبني أحمد الغربية، ودمشير، وتلة، والبرجاية، وطوخ الخيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أزالت 16 حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية وبناء مخالف، منها حالتا بناء مخالف وفك شدتين خشبيتين، وتشميع 3 منازل مخالفة بحي غرب المدينة، وإيقاف صبة خرسانية في المهد بحي شرق، و4 حالات تعدٍ على أرض زراعية خارج الحيّز العمراني بقرية بني علي، و4 حالات بقرية الحسينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات والمخالفات ومرتكبيها.

وفي مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، قال الدكتور سعيد محمد، رئيس المركز والمدينة، إنه تم إيقاف حالتيّ صبة خرسانية بحي جنوب وشمال المدينة. 

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال، حالة تعدٍ بالبناء داخل الحيز العمراني بحي غرب، وفك شدة خشبية بعزبة نخلة التابعة لمجلس قروي منبال، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، بإزالة وفك شدة خشبية بقرية سفاى التابعة للمركز. 

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية 5 مراكز بالمنيا الموجة 21 لإزالة التعديات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

جاهزة| نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 برقم الجلوس.. رابط التسجيل

متاح| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟