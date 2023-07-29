السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مقتل 100 عنصر من تنظيم القاعدة فى الصومال

تنظيم القاعدة فى
تنظيم القاعدة فى الصومال

كشف عدنان عبدي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل مقتل 100 عنصر من تنظيم القاعدة في عملية عسكرية للجيش الصومالي.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن العملية العسكرية جرت ضد حركة الشباب المعروفة بـ"تنظيم القاعدة"، موضحًا أن وكالة الأنباء الصومالية استخدمت مصطلح ميليشيات الخوارج، وهو مصطلح اعتمدته السلطات الرسمية في يناير الماضي.

وأضاف أن العملية تمت أمس الجمعة ونفذتها وحدات خاصة بالجيش الصومالي، لافتًا إلى أن العملية العسكرية شملت هجومًا بريًا وجويًا.

وتابع: "السلطات الصومالية تقول إن الشركاء الدوليين شاركوا في هذه العملية"، مشيرًا إلى أن الشركاء الدوليين شاركوا في العملية من خلال ضربات جوية ضد حركة الشباب.

وأشار إلى أن السلطات الرسمية تقول إن العملية أسفرت عن مقتل 100 عنصر من صفوف حركة الشباب، موضحًا أن الجيش الصومالي حصل على معلومات عن هجوم وشيك لحركة الشباب على القواعد الأمامية للجيش الصومالي في صباح أمس الجمعة.

وأردف: "العملية العسكرية جاءت بعد 5 أيام من هجوم وتفجير انتحاري داخل أكاديمية عسكرية للجيش الصومالي في العاصمة مقديشو"، لافتًا إلى أن الرئيس الصومالي يجري اجتماعات أمنية مع قادة الجيش الصومالي والمخابرات لبحث التطورات.

حركة الشباب تنظيم القاعدة الجيش الصومالي القاهرة الإخبارية الصومال تنظيم حركة الشباب

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

جاهزة| نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 برقم الجلوس.. رابط التسجيل

متاح| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟