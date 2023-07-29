السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: كلمة الرئيس السيسى فى القمة الروسية الإفريقية عبّرت عن تطلعات القارة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، جمال رائف، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، في القمة الروسية الإفريقية، تُعبِّر عن تطلعات وآمال القارة الإفريقية.

وأضاف رائف، خلال حديثه لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الرئيس السيسي، بدأ كلمته بالحديث عن التحديات ثم انتقل إلى عرض محورين في غاية الأهمية، الأول له صلة بالمتغير الدولي الراهن وتأثيراته على الداخل الإفريقي، والثاني عن الآمال والتطلعات الإفريقية في إحداث نوع من أنواع السلام والاستقرار. 

كما أشار إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سيادة الدول الإفريقية نقطة مهمة للغاية، بحيث تحافظ الدول الإفريقية على سيادتها وحيادها الإيجابي الذي تمارسه بعقلانية ورشد في ظل هذا التوقيت الذي يشهد استقطابًا دوليًا كبيرًا جدًا من كل الأقطاب على الدول النامية والإفريقية. 

وأكد أن مصر قدمت رؤية في عشاء العمل بحضور الرئيس السيسي ونظيره الروسي، وقادة ورؤساء التجمعات الاقتصادية في القارة الإفريقية، حيث تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن جذور المشكلات في القارة مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأزمات الغذائية التي تواجه العالم، وتحدث الرئيس عن أهمية الشراكة في بناء القدرات الإفريقية في هذه المجالات.

القمة الروسية الإفريقية السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي القارة الإفريقية جمال رائف برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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