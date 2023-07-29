السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق فى شقتين سكنيتين بمحافظة الجيزة

حريق
حريق

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع يافع بن يزيد المتفرع من شارع مراد بدائرة قسم الجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الجيزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

 

رجال الحماية المدنية شقة سكنية غرفة عمليات شرطة النجدة حريق

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