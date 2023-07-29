التصدى لمحاولة بناء بدون ترخيص بحى ثان الإسماعيلية

أزالت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، غرفة بدون ترخيص غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، بمنطقة أبوكولا بالبلابسة طريق بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء.

وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، شن حملات بشكل مستمر في كل قرى ومدن محافظة الإسماعيلية لمنع أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد حيال المخالفين، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الفور بكل حزم وشدة لمنع كل من تسول له نفسه في مخالفة القوانين أو التعدي على أملاك الدولة أو البناء المخالف أو بدون ترخيص.