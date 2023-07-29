بايرن ميونخ يُعلن انتقال ساديو مانى إلى نادٍ آخر

استبعد بايرن ميونخ الألماني، السنغالي ساديو ماني جناح الفريق من قائمة المباراة الودية، التي تلعب اليوم السبت، مع كواساكي الياباني.

وأشار بايرن في بيان رسمي عبر حسابه بـ«تويتر»، إلى أن ماني خرج من قائمة المباراة، حيث يجري إجراءات انتقاله لفريق آخر خلال أيام.

ℹ️ Sadio Mané is in contract talks ahead of a possible transfer and so is not in today's squad. Sven Ulreich is missing with hip problems. — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 29, 2023

ويأتي ذلك بعدما اتفق النصر السعودي مع النادي واللاعب أمس، لانتقال الدولي السنغالي لصفوف الفريق السعودي.

وسينضم ماني لصفوف النصر في صفقة ستتكلف 37 مليون يورو وفقًا للتقارير وبراتب يقدر بـ40 مليون يورو سنويًا بعد موسم واحد فقط مع النادي الألماني.

وسيلتحق ماني ببعثة النصر في البطولة العربية بعدما قيده النادي في قائمته ليشارك بداية من المباراة المقبلة أمام الاتحاد المنستيري.

ويلعب النصر في المجموعة الثالثة من كأس العرب بجوار كل من الزمالك والشباب والاتحاد المنستيري.