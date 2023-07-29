الوادي الجديد تطلق أولى فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالفرافرة

تنطلق مساء اليوم السبت، احتفالية ثقافية فنية كبرى بمركز الفرافرة في الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية تحت عنوان "ثقافتنا في اجازتنا" و"ليالي الفرافرة الثقافية والفنية" احتفالًا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو بقرية اللواء صبيح، وذلك خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣١ يوليو، الساعة الثامنة مساءً بمركز الشباب، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء دكتور محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأكد السيد ماهر كامل، مدير قصر ثقافة موط، أن البرنامج يتضمن العديد من الفقرات اليوم السبت، تبدأ بمحاضرة ثقافية بعنوان: "23 يوليو ثورة غيرت مجرى التاريخ"، ومسابقات ثقافية واكتشاف مواهب، وكذلك عرض لفرقة الخارجة للفنون الشعبية.

وأضاف كامل، أن اليوم الأول يستكمل بتنفيذ ورشة فنية وحرف يدوية ورشة شنط من الخرز- ورشة مفارش على النول، كما يتم تنفيذ معرض للكتاب، وعروض سينما للأطفال والكبار بمركز شباب اللواء صبيح.

وأكد رئيس قصر ثقافة موط، أن اليوم الثاني يتضمن محاضرة ثقافية بعنوان: "دور الصحافة في التنمية بالوادي الجديد"، ومسابقات ثقافية واكتشاف مواهب، وعرض لفرقة تلقائيين موط، وأمسية شعرية، وكذلك تقديم حكايات عن المسرح المصري، وورش فنية وحرف يدوية "ورشة شنط من الخرز - ورشة مفارش على النول"، وعروض سينما للأطفال و الكبار.